TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde yaşanan araç yangını nedeniyle trafiğin yavaş ilerlediği sırada bir tır önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin de önündeki tıra arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sıkıştıkları bölgeden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla otoyoldaki trafik yoğunluğu ise normale döndü. Kaza bölgesi ve oluşan trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Yusuf Eker - Şaban Tektaş