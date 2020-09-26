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TEM otoyolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 yaralı

TEM otoyolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 yaralı
TEM otoyolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Araç sürücüsü ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine gitmekte olan ve Yusuf Odabaş idaresindeki 34 RL 6491 Renault marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Orkun Kaya
 

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