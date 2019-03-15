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TEM otoyolunda şüpheli paket paniği

TEM otoyolunda şüpheli paket paniği
TEM otoyolunda şüpheli paket paniği

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

TEM otoyolunda şüpheli paket paniği - Tıkla İzle

TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti. Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.  

Sadık Kahraman - Serdal Altıntepe

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