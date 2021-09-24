TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle emniyet şeridinde ilerleyen 39 yaşındaki Vahit Dalkaya'nın önüne, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir araç çıktı. Motosiklet sürücüsü duramayarak, çalışma yapan araca çarptı. Çarpmanım etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Vahit Dalkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yürüttü.

Öte yandan, motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi.



Aykut Zor

