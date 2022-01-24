TEM'de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişi trafiğe kapatıldı. Bu doğrultuda etkisini gösteren kar, araçların yolda kalmasına sebep oldu. Düzce Melen mevkiinde trafikte kalan araçlar, vatandaşların yardımları sonrasında yollarına devam etti. Vatandaşların dayanışması neticesinde araçlar yollarına devam ederken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, vatandaşların araçları yönlendirmesi, araçların yönlendirmelere uyarak trafikten kurtulması ve vatandaşların yolu açtıklarını söylemesi yer alıyor.

Orkun Kaya

