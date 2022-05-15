Temizlik yapmak isterken hortumdan gelen ani su ile kendisini yerde buldu

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya Toptancı Hali'nde yaşandığı belirtilen görüntülerde eline hortumu alan çalışan etrafı sulamak isterken aniden artan su seviyesi ile kendisini yerde buldu.

Su seviyesinin artması ile kontrolünü kaybeden adam önce hortum ile etrafta döndü ardından yere düştü.

Kalktığında sinirli olan çalışanın düştüğü esnada hortumdan gelen sert darbeyle yaralanmamış olması bir kaza ihtimalini de ortadan kaldırdı. İzleyenleri güldüren görüntüler ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.