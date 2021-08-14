Temmuz ayında dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu. Buna göre Temmuz'da sıcaklık, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0.93 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı. Kuzey yarımküre'de Temmuz sıcaklığı, ortalamanın 1.54 derece üzerine çıkarken, "benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştı. Ayrıca Temmuz ayında Asya, kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşadı.

Avrupa'da ise Temmuz sıcaklığı, 2018'den sonra Avrupa'nın en sıcak ikinci ayı oldu. NOAA yöneticisi Rick Spinrad yaptığı açıklamada, "Temmuz tipik olarak dünyanın en sıcak ayıdır, ancak Temmuz 2021 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Temmuz ayı olarak kendini aştı. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünya için çizdiği rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

NOAA'nın verilerinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)n tarafından bu hafta yayınlanan raporda özetlenen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığına dikkat çekildi. Spinrad, "Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, iklimin nasıl değiştiğine dair en güncel değerlendirmeyi sundular. Bu, insan etkisinin tartışmasız bir şekilde iklim değişikliğine neden olduğunu ortaya koyan ve etkilerin yaygın olduğunu, hızla yoğunlaştığını doğrulayan bir IPCC raporudur" dedi.