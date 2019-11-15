Tepe Servis AVM'lerdeki çocuk oyun alanları çevreye duyarlı ürünlerle dezenfekte etti

Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde 100 Türk sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve Yönetim, doğa ve çevre duyarlılığı alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'temiz çevre' projesinin ilk ayağı Ankara'daki AVM'lerde yer alan çocuk alanları oldu. #öncekirletme mottosuyla dikkatleri üzerine çeken proje doğrultusunda; AVM'lerdeki oyun alanları, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Proje, eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili öncesinde başladı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, proje kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 18-22 Kasım tarihlerine denk gelen ilk ara tatili öncesinde, Ankara'daki çeşitli AVM'lerde yer alan çocuk alanlarını çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla dezenfekte edildiğini belirtti.

"Toplum sağlığı açısından bu tür alanlarda hijyen sağlamanın, bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini minimize etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Çakmakcı, "Projemizle; bu tür alanlarda bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini ortadan kaldırmayı hedefledik. Çocuk oyun alanlarındaki tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, güçlü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucular kullandık. Söz konusu çevreci koruyucular ağır metal ve gümüş içermiyor, zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi ise diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor" diye konuştu.

9 bin personeliyle 81 ilde hizmet veriyor

Tepe Servis ve Yönetim'in kurumsal temizlik hizmeti kapsamında 9 bin personeliyle 81 ilde hizmet verdiğini de anlatan Çakmakcı, özetle şu açıklamaları yaptı: "Hizmet verdiğimiz alanlar arasında okullar, hastaneler, banka şubeleri, AVM'ler gibi insanların toplu halde bulunduğu birçok alan var. Toplum sağlığı açısından bu tür alanlarda hijyen sağlamanın son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Kirlenme ve kontaminasyon olduktan sonra ister geleneksel ister profesyonel metodlarla temizlik yapılsın, bir sonraki kirlenmenin gerçekleşmesi maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu da yönetilmesi ve sürdürülebilmesi zor bir süreci beraberinde getiriyor. Temiz çevre projemizin ilk etabında bu durumun önüne geçebilmek amacıyla temizlik hizmetlerinde fark oluşturacak, çevreye duyarlı, yüksek hijyen sağlayabilecek, uygulaması kolay, toplum sağlığını gözeterek, mikrop, virüs ve bakterilerin çapraz bulaşma riskini azaltıp, aynı zamanda mikrop ve virüslere direnç kazandırmayacak, herhangi bir kimyasaldan ve sudan etkilenmeyecek ürünler kullanıyoruz."