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Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı

Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı
Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu Erzincan-Erzurum istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İdris Tükek idaresindeki 38 TN 678 plakalı otomobile, Yıldırım Caddesinden çıkan Murat Yıldız yönetimindeki 34 BUL 986 plakalı araç yandan çarptı.

Kazada, 38 TN 678 plakalı araçta bulunan şoför İdris Tutek, İmam Çokgüzel ve Arda Tutek yaralandı. Yaralılardan İdris Tutek ve İmam Çokgüzel, Tercan Devlet Hastanesine Arda Tutek ise ambulansla Erzincan Mengücek Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alparslan Cihan
 

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