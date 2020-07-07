Termal seraları dolu ve fırtına vurdu

Termal kent Simav'ın Eynal ile Çitgöl kaplıcalarında yaklaşık 20 dekarlık alandaki seralar, yağmur ve doludan olumsuz etkilendi. Üreticilerin 50 bin TL civarında zararı olduğu bildirildi.

Önceki gün 30 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından, özellikle Gölcük mesire alanındaki piknikçiler zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar sebebiyle Eynal ve Çitgöl bölgesindeki bazı seraların naylon örtüleri yırtıldı.Toplanma aşamasına gelen domatesler yerlere döküldü. Eynal kaplıcalarındaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu ise bölgeye bir saat süreyle elektrik verilemedi.

Yağmur, dolu ve şiddetli rüzgardan olumsuz etkilenen termal seralarda, tamirat ve bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mehmet Emin İncekulak

