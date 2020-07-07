İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Termal seraları dolu ve fırtına vurdu

Termal seraları dolu ve fırtına vurdu
Termal seraları dolu ve fırtına vurdu

Kütahya’nın Simav ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte rüzgarın da etkili olması sonucu termal seralar zarar gördü.

Termal kent Simav'ın Eynal ile Çitgöl kaplıcalarında yaklaşık 20 dekarlık alandaki seralar, yağmur ve doludan olumsuz etkilendi. Üreticilerin 50 bin TL civarında zararı olduğu bildirildi.

Önceki gün 30 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından, özellikle Gölcük mesire alanındaki piknikçiler zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar sebebiyle Eynal ve Çitgöl bölgesindeki bazı seraların naylon örtüleri yırtıldı.Toplanma aşamasına gelen domatesler yerlere döküldü. Eynal kaplıcalarındaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu ise bölgeye bir saat süreyle elektrik verilemedi.

Yağmur, dolu ve şiddetli rüzgardan olumsuz etkilenen termal seralarda, tamirat ve bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mehmet Emin İncekulak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.