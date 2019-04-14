Terör bitti öğrenciler kaymakamla top oynadı

Bölgede sağlanan huzur ortamı sonrası Bismil'de çocukların gelişimi için çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda, çocuklar için yapılan halı sahanın açılışında öğrenciler ile şöhretler karması karşılaştı. İlçe protokolünden oluşan şöhretler karması, Bismil Anadolu Lisesi öğrencileri ile yeşil sahada kozlarını paylaştı.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, okullar bölgesinde okullar bölgesinde yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Bölgede halı sahaların olduğunu ancak neredeyse hepsinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kaymakam Yüksel, “Halı sahalar gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyacını görmüyordu. Bizde ondan dolayı ilçe belediye başkanlığı olarak gençlerimize, sosyal kültürel etkinlikler başta olmak üzere çalışmalar gerçekleştirdik ve halı sahaları onardık. Öğrencilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Bölgeyi 3 bin öğrencinin faydalanacağı bir alan haline getirdik. Bugün de açılışını yapıyoruz, gerek zemin düzenlemesi gerekse etraftaki tel örgülerin düzenlemesi belediye başkanlığımızca gerçekleşti. Bugün de gençlerimizle, çocuklarımızla ilçe protokolü olarak başta ben ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekilli olarak çocuklarımızla bir açılış maçı yapacağız. Umut ediyorum gençlerimiz açısından, çocuklarımız açısından yüksek oranda istifade edecekleri bir saha olur. Tabii bizim yaş ortalamamız protokol olarak 40'a yakın gördüğüm kadarıyla, gençlerimiz ise 15-20 arasında değişiyor yaşları ondan dolayı o dezavantajı çok fazla çevirebileceğimizi düşünmüyorum. Ama onlarda büyüklerine saygı göstereceklerdir, beraberlik bekliyorum” dedi.

Daha sonra Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, İlçe Gençlik Spor Müdürü Orhan Yıldız, Tapu Müdür Ersin İde, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Sülun'dan oluşan şöhretler karması, Bismil Anadolu Lisesi öğrencileri ile karşı karşıya geldi. Protokol üyeleri maçı 4-3 kazandı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç