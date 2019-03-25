Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı

Geçtiğimiz dönem ağır kayıplarla bitti, elebaşlarını dinleyen yok

Terörist elebaşlarının görüşmelerinde; 2018 yılının kendileri için ağır kayıplarla geçtiği, teröristlerin sadece taciz eylemleri yapabildiği, yapılan eylemlerden sonuç alınamadığı gibi, hareket edemedikleri için yurt içindeki teröristlerle bağlantılarının koptuğu, “Türkiye'dekiler bu bahar hayatta kalıp eylem yapamazlar” görüşünün hakim olduğu ve teröristler arasındaki umutsuzluktan dolayı elebaşlarının talimatlarının dinlenmediği hususları yer aldı.

Ortaya çıkan bu durumun sorumluluğu kadın teröristlere yüklenerek, umutsuzluğun, beraberinde disiplinsizlik ve örgütten kaçışları da getirdiği terörist elebaşları tarafından ifade edildi.

Bayazit Cebeci

