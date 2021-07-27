Terör örgütü PKK'nın 1 mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu bir kişinin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Teslim olan örgüt mensubunun Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtilirken 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 109'a yükseldiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılı Ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner

