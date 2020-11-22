Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari'de yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova ilçesi Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda 12 adet jelikan bidon içinde toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 uçaksavar sehpası, 50 adet elektrikli fünye, 1 adet 61 mm havan hassas tapası, 136 adet uçaksavar mermisi (atıma hazır), 96 adet SK 47 fişeği, EYP yapımında kullanılmak üzere 39 adet küçük tüp, 7 adet büyük tüp, 600 adet boş AK-47 kovanı, 14 top halinde bin 400 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında ise bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet roketatarlara ait sevk fişeği, 1 adet basma düzenekli EYP düzeneği, 5 adet el bombası, 8 adet el bombası fünyesi, bin 565 adet Biksi mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca yine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 18 adet preslenmiş paket (500 gramlık), 2 adet 1 kg'lık poşette olmak üzere toplam 11 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.