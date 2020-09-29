Terör örgütü PKK/YPG, Ermeni milisleri eğitiyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan'a ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

Sahadaki son durum

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

Mevlüt Hasgül