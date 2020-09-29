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Terör örgütü PKK/YPG, Ermeni milisleri eğitiyor

Terör örgütü PKK/YPG, Ermeni milisleri eğitiyor
Terör örgütü PKK/YPG, Ermeni milisleri eğitiyor

Azerbaycan’a ait sivil hedeflere yönelik saldırılarda Ermenistan tarafından geçtiğimiz aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından eğitilen milislerin kullanıldığı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan'a ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

Sahadaki son durum

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.
Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

Mevlüt Hasgül

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