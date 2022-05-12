İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı

Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı

Suriye’nin El Bab ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG düzenlediği roketli saldırı ile sivilleri hedef aldı. Terör örgütü tarafından fırlatılan roketler sivil yerleşim alanına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bazı ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Gaziantep'te hudut karakoluna havanlı saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine ise son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Suriye'den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Diğer havan mermilerinin ise ilçedeki boş alanlara düştüğü aktarıldı. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

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