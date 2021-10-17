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Terörden arananlarda gri listeye bir çizik daha

Terörden arananlarda gri listeye bir çizik daha
Terörden arananlarda gri listeye bir çizik daha

Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin “gri kategoride” yer alan örgüt tarafından özel eğitilmiş "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince 14-15 Ekim tarihlerinde J-İHA/SİHA, Atak taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle “gri” kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Özel eğitim almış

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direkt talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine, özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı belirlendi.

Yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği tespit edildi.

Utku Şimşek
 

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