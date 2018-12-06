Teröre tek başına meydan okudu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Feride Demir isimli yaşlı bir kadın, Ceylanpınar ilçe merkezinde eline aldığı Türk bayrağıyla teröre karşı yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya destek veren yaşlı kadın, "Bayrak için aç kalırım” dedi.

Ceylanpınar'ın Aydoğdu Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Feride Demir isimli kadın, asker kamuflajı giyip eline aldığı Türk bayrağıyla teröre karşı yürüdü. Çarşı merkezinde yürüyen kadın, teröre lanet ederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya destek verdi.

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Elinde tuttuğu Türk bayrağıyla şehitler için dua eden Feride Demir, "Bayrak kaldırarak hem ülkeme hem de Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya destek oluyorum. Şehitlerimiz bu ülke için öldüler. Allah hepsini rahmet eylesin. Hangisi Menderes Atilla kadar hizmet yaptı. Ben yürüyüş yapıyorum. Hem teröre lanet ediyorum hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Menderes Atilla'ya destek veriyorum. Erdoğan'a da dua ediyorum ve inşallah belediye başkanımız Menderes Atilla yine kazanacak. Erdoğan'a çok dua ettim ve hamdolsun kazandı. Vatan bölünmez ve şehitler ölmez. Şehit polis ve askerlerimize Allah rahmet eylesin, hepsi cennete gitti. Ben Feride Demir olarak ne terörden ne de kimseden korkmuyorum. Terör köpektir. Ben bayrak için aç kalırım. Dün Urfa'da yürüyüş yaptım. Polisler bana iki lahmacun verdi, yedim. Ne kadar mutlu oldum" diyerek yürüyüş yapmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşlar ise yürüyüş yapan kadını cep telefonuyla kaydetti.