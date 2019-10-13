Teröristler medyayı susturmaya çalışıyor

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde gazetecilere saldırılar devam ediyor. Nusaybin'de YPG'nin keskin nişancısının özel bir uzun namlulu suikast silahı ile hedef gözeterek yaptığı atışlardan, İHA muhabirleri Beril Solmuşgül ile kameraman Murat Başal canlı yayın sırasında kıl payı kurtuldu. Nusaybin'de terör yandaşlarının İHA muhabiri Beril Solmuşgül'e görev yaparken saldırması ve cep telefonunu parçalayarak darp yapması da basına yönelik saldırıların maksatlı olarak yapıldığını ortaya koydu.

SOYLU: DİK DURDUN TEBRİK EDİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla ulaştığı İHA muhabiri Beril Solmuşgül'ü terör yandaşları karşısında dik duruşundan dolayı tebrik etti. Soylu telefonda "Duruşundan dolayı seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana" dedi. Bakan Soylu, "Bölgede görevinizi çok iyi yapıyorsunuz. Devlet ve İçişleri Bakanlığı olarak gazeteciler ve vatandaşlarımızın yanındayız. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgede barış koridoru için vatandaşlarımızla el ele vererek bütün imkanlarımızı seferber edip çalışıyoruz. Devlet her zaman vatandaşının yanında olacaktır. Yaşanan bu vahim olay hepimizi üzmüştür, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgedeki gelişmeleri aktaran TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan da yayın sırasında saldırıya uğradı. Sniper mermilerinin üzerlerinden uçtuğu gazeteciler, kendilerini yere atarak kıl payı kurtuldu.



GAZETECİLER KASITLI HEDEF

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılarını kınadı. İletişim Başkanlığı, terör örgütünün çirkin saldırılarından korunmak için basın mensuplarının dikkat etmesi gereken hususları sıraladı:

∂ Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı.

∂ Çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı.

∂ Resmi yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uygulanmalı,

∂ Yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı.

∂ Gazeteciler tehdit olarak görülüyor. Çünkü saldırıları dünyaya duyuruyorlar.

∂ Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli,

∂ Konumun belli olacağı bilgileri detaylı paylaşmayın.