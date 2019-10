Teröristlerin gazetecilere saldırı anı kamerada! 'Bizi bırakın biz iyiyiz canlı yayına geçin'

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. İki kez düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, basın mensuplarını bulundukları binadan tahliye etti. Basın mensupları, güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

Saldırı anı kameralara an be an yansıdı. Görüntülerde isabet eden kurşunlar sebebiyle pencerelerin yıkıldığı görülüyor. Bu esnada kameramanlarımız ve muhabirlerimiz ise kendileri korumak için yere yatıyor. Muhabirimizin saldırı esnasında 'Bizi bırakın biz iyiyiz canlı yayına geçin' diye seslenmesi ise görev aşkını gözler önüne seriyor.

