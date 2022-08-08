Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı

Olay, İzmir yolu Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.

Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler klakson çalarak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.

Ali İhsan Uğur

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