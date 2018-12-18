TESFED ve InGame Group'tan e-sporda önemli bir işbirliği

Türkiye'de e-sporun gelişmesi amacıyla önemli işbirliğine imza atan TESFED ve InGame Group sektöre yeni standartlar getiriyor. İstanbul'da imzalanan protokol, e-sporcu lisansından eğitime, e-spor turnuvalarından okullarda kodlama atölyelerine, dair pek çok yeniliği barındırıyor.

Dört ana başlıktan oluşan işbirliği protokolü kapsamında, InGame Group bünyesinde yer alan Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından üretilen yüzde 100 ilk ve tek yerli MMOFPS oyunu olduğu belirtilen Zula'nın 2019 Ocak ayında gerçekleşecek Zula Türkiye Kupası artık 'TESFED Zula Türkiye Kupası' ismiyle oynanacak. TESFED Zula Türkiye Kupası'nda yarışacak tüm oyuncular TESFED E-spor lisansı alacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte Zula Süper Lig takımlarının hepsi TESFED'in belirlediği kriterler doğrultusunda kulüp ve sporcu olarak lisans alacaklar. 2019 Mart ayında federasyon ile birlikte Liselerarası Zula Turnuvası düzenlenecek. Hem online (çevrimiçi) hem de offline (çevrimdışı) süreçlerden oluşacak bu kupanın offline süreçleri Türkiye'nin ilk ve tek e-spor merkezi olduğu belirtilen Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşecek. Kazanan lise takımının eğitim gördüğü okulda kodlama içerikli laboratuvar kurulacak, finalistlere kodlama eğitimi ve notebook hediye edilecek ayrıca tüm katılımcılara da kodlama eğitimi indirimli olarak verileceği aktarıldı.

''Gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları ve en iyi şekilde performans göstermeleri için bir protokol imzaladık''

Konu hakkında bilgi veren InGame Group kurucu ortaklarından Genco Alp, TESFED ile ilk defa bir protokol imzalayan firma olarak gurur duyuyoruz. E-sporun Türkiye'de gelişmesi, gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları ve en iyi şekilde performans göstermeleri için bir protokol imzaladık. Protokol birkaç maddeden oluşuyor. Ocak 2019'da düzenlenecek olan Zula Türkiye Kupası artık TESFED Zula Türkiye Kupası olacak. Ortak bir özel turnuva düzenliyor olacağız. Turnuvaya katılan takımlarımızın oyuncuları, federasyon tarafından lisanslanacak. Kısa süre sonra Zula Süper Lig'de yer alan takımlarımızın oyuncuları en kısa sürede lisansları yapılacak. Bir sonraki aşamada liselerarası Türkiye şampiyonası gündemimize girecek. Türkiye çapında altyapıları hızlı geliştirebilmek adına liseleri bu konuda harekete geçirmeyi düşünüyoruz. Dereceye girecek liselere de bilgisayar laboratuvarları kurmayı hedefliyoruz. Hem profesyonel e-sporcular yetişmesi hem de kodlama tarafında ülkemizin oyun sektöründe ihtiyacı olan gençlerimizin en iyi şekilde angaje olmaları için bu projeleri yürütüyor olacağız" dedi.

"Bu anlaşmanın en önemli konularından biri eğitim"

Anlaşmanın en önemli konularından birinin eğitim olduğunun altını çizen, "E-spor ekosisteminin gelişmesi için gerek profesyonel sporcu gerek koç gerek takım menajerleri gerek takım sahiplerini en iyi şekilde eğitmek, bilgilendirmek ve eğitimlerini vermek için Ocak ayından itibaren hızlı bir çalışmaya gireceğiz. Önümüzdeki hafta açılacak olan Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gençler, burada oyun oynayabilecekler, eğitim alabilecekler ve profesyonel Zula müsabakalarını bu merkezde takip ediyor olabilecekler" şeklinde konuştu.

''E-spor adına önemli bir adım''

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir ise şöyle konuştu: "E-spor adına önemli bir adım. Federasyonumuz 2018'in Nisan ayında kuruldu. Temmuz ayı sonunda yönetim kurulumuzun onaylanmasıyla beraber bir fiil çalışmalara başladı. Böylesi bir protokolü tamamen yerli ve milli olan Zula ve firmasıyla yapmak federasyonumuz açısından da anlamlı diye düşünüyorum. Bu aslında farklı oyun yapımcı firmalarıyla yapacağımız protokollerinin ve işbirliklerinin ilk adımı ve örnek modeli olsun istiyoruz. Bu protokol ile beraber hem bu firma ile yapacağımız projeler noktasında duyurularımızı yapmış olduk hem de Zula oynayan takımlarımızın federasyonumuzca e-spor kulübü olarak tanınması ve buradaki oyuncuların e-spor lisansı alarak sporcu statüsünde tanınması noktasında yol açmış olduk. Ülkemizin ve sektörümüzün açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum".

Adem Gürer - Uğur Çetin



