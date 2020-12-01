TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarının programı şöyle:

13. Hafta

8 Aralık Salı

13.30 Bandırmaspor - Bursaspor

16.00 İstanbulspor - Balıkesirspor

16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor

19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor

9 Aralık Çarşamba

13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

13.30 Akhisarspor - Adanaspor

16.00 Adana Demirspor - Altınordu

19.00 Altay - Ankaraspor

10 Aralık Perşembe

13.30 Ümraniyespor - Boluspor

14. Hafta

12 Aralık Cumartesi

16.00 Bakılesirspor - Eskişehirspor

19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor

13 Aralık Pazar

13.30 Boluspor - Bandırmaspor

13.30 Altınordu - Akhisarspor

16.00 Adanaspor - Altay

16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor

14 Aralık Pazartesi

16.00 Menemenspor - İstanbulspor

19.00 Ankaraspor - Ümraniyespor

15. Hafta

19 Aralık Cumartesi

13.30 Ankara Keçirörengücü - Balıkesirspor

13.30 Bandırmaspor - Ankaraspor

16.00 Eskişehirspor - Menemenspor

19.00 Altay - Akhisarspor

20 Aralık Pazar

13.30 Ümraniyespor - Adanaspor

19.00 İstanbulspor-Bursaspor

21 Aralık Pazartesi

16.00 Samsunspor - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor

19.00 Giresunspor - Altınordu

16. Hafta

25 Aralık Cuma

19.00 Altay - Ümraniyespor

26 Aralık Cumartesi

13.30 Boluspor - İstanbulspor

13.00 Tuzlaspor - Altınordu

19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor

27 Aralık Pazar

13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Akhisarspor - Giresunspor

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor

19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor

28 Aralık Pazartesi

19.00 Bursaspor - Eskişehirspor

17. Hafta

2 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniyespor - Akhisarspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

19.00 Altınordu - Balıkesirspor

3 Ocak Pazar

13.30 Bandırmaspor - Altay

16.00 İstanbulspor - Ankaraspor

16.00 Giresunspor - Tuzlaspor

19.00 Yılport Samsunspor - Adanaspor

4 Ocak Pazartesi

16.00 Eskişehirspor - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Menemenspor