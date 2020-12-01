TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarının programı şöyle:
13. Hafta
8 Aralık Salı
13.30 Bandırmaspor - Bursaspor
16.00 İstanbulspor - Balıkesirspor
16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor
19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor
9 Aralık Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
13.30 Akhisarspor - Adanaspor
16.00 Adana Demirspor - Altınordu
19.00 Altay - Ankaraspor
10 Aralık Perşembe
13.30 Ümraniyespor - Boluspor
14. Hafta
12 Aralık Cumartesi
16.00 Bakılesirspor - Eskişehirspor
19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor
13 Aralık Pazar
13.30 Boluspor - Bandırmaspor
13.30 Altınordu - Akhisarspor
16.00 Adanaspor - Altay
16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor
14 Aralık Pazartesi
16.00 Menemenspor - İstanbulspor
19.00 Ankaraspor - Ümraniyespor
15. Hafta
19 Aralık Cumartesi
13.30 Ankara Keçirörengücü - Balıkesirspor
13.30 Bandırmaspor - Ankaraspor
16.00 Eskişehirspor - Menemenspor
19.00 Altay - Akhisarspor
20 Aralık Pazar
13.30 Ümraniyespor - Adanaspor
19.00 İstanbulspor-Bursaspor
21 Aralık Pazartesi
16.00 Samsunspor - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor
19.00 Giresunspor - Altınordu
16. Hafta
25 Aralık Cuma
19.00 Altay - Ümraniyespor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - İstanbulspor
13.00 Tuzlaspor - Altınordu
19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor
27 Aralık Pazar
13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Akhisarspor - Giresunspor
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor
28 Aralık Pazartesi
19.00 Bursaspor - Eskişehirspor
17. Hafta
2 Ocak Cumartesi
13.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
19.00 Altınordu - Balıkesirspor
3 Ocak Pazar
13.30 Bandırmaspor - Altay
16.00 İstanbulspor - Ankaraspor
16.00 Giresunspor - Tuzlaspor
19.00 Yılport Samsunspor - Adanaspor
4 Ocak Pazartesi
16.00 Eskişehirspor - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Menemenspor