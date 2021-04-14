TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2 (MAÇ SONU)

Maçtan dakikalar:
12. dakikada sol kanattan Uygar Mert'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rroca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Manaj'ın ceza sahası içine ortasında Enes İslam'ın sert şutunu Mehmet Yeşil kornere gönderdi.
59. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın sert şutunu kaleci Atilla çeldi. Dönen topa Levent'in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada Enes İslam ceza sahası içinde Wellington tarafından düşürülünce hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj topu filelere yolladı. 1-1
90+2. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında Etoga Atchom direkten dönen topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Birol Parlak, Oğuzhan Çapar (Roman Bezjak dk. 46)), Batuhan İşçiler, Taşkın Çalış, Sedat Dursun, Cemal Kızılateş (Muhammed Ali Doğan dk. 90+3 ?), Enes İslam İlkin (Hasan Özkan dk. 75), Arb Manaj (Abdulkadir Özgen dk. 72), Muhammed Enes Durmuş (Doğa İşeri dk. 90+3 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Oğuz Han Aynaoğlu, Mahatma Otoo, Anıl Taşdemir
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 72), Levent Ayçiçek (Eslem Öztürk dk. 83 ?), Melih Kabasakal, Eduart Rroca (Koray Kılınç dk. 90+3 ?), Ali Yaşar, Abazaj (Ethemi dk. 72), Mirkan Aydın (Etoga Atchom dk. 72)
Yedekler: Marin Ljubıc, , Berkay Görmez, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Goller: Eduart Rroca (dk. 12), Etoga Atchom (dk. 90+2) (İstanbulspor), Arb Manaj (dk. 65 pen.) (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Roman Bezjak (dk. 90+2) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Mert Örnek, Birol Parlak, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Wellington (İstanbulspor)
Hüseyin Tokmak - Umut Çınar