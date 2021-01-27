TFF Süper Kupa, Trabzonspor'un

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer kupayı müzesine götürdü. Karadeniz ekibi daha önce 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı. Trabzonspor, bu kupanın eski adı olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da 7 kez almıştı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta defansta Ponck'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

22. dakikada Berat'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Nwakaeme'nin sol kanttan topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada Deniz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

38. dakikada Djaniny'nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

47. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ponck'un vuruşunda yükselen topa Djaniny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Fernanes'in ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içinde Edgar Le'nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada Başakşehir ceza yayına yakın bir noktada hava topunda Ekuban'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal, Epureanu'ya sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Epureanu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Djaniny'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Ekuban'ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Mert Günok'u geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike (Enzo Crivelli dk. 55), Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 90+3), Daniel Aleksic, Junior Fernandes (Leonardo Duarte dk. 76), Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Mahmut Tekdemir, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio (Yusuf Sarı dk. 77), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Lewis Baker dk. 45+2), Nwakaeme, Ekuban (Benik Afobe 90+4 ?), Djaniny (Hosseini dk. 90+4 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 47), Ekuban (dk. 85) (Trabzonspor), Demba Ba (dk. 58 pen.) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Epureanu (dk. 73) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Edgar Le, Marlon (Trabzonspor), Deniz, Crivelli, Demba Ba (Başakşehir)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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