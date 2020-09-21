TGRT FM'in yeni frekansı 93.2 oldu

Çamlıca tepesinin silüetini değiştiren ve oradaki görüntü kirliliğini ortadan kaldıran TV ve radyo kulesi sayesinde yayın akışının da kalitesi artırıldı. Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testleri de başarıyla tamamlandı. Konu hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıdık. 3,5 kilovatlık güçten maksimum seviye olan 5 kilovata çıktık. Yayınlar sıkıntısız sürüyor. Televizyon yayını da başarılı oldu. Bu haftadan itibaren Çamlıca'daki görüntü kirliliğini bitireceğiz. Bütün antenler temizlenecek. Sene sonuna kadar yedek kuleyi de bitireceğiz, yayınların sürekliliğini de garanti altına alacağız. 369 metre yüksekliği, 10 bin metrekarelik alanı ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekteki kule, şehrin yeni turistik merkezlerinden biri hâline geldi. Yakında seyir teraslarıda hizmete girecek" dedi.

TGRT FM Genel Müdürü Sait Eken yeni dönemle ilgili şunları söyledi: Dün itibarıyla yeni kuleden yayına başladık. Daha önce 93.1 olan frekansımız 93.2 olarak değiştirildi. Çamlıca Kulesi'ndeki yayınlar RTÜK kontrolünde olacak. Bu yüzden düzenli bir yayın sağlanacak. Hiçbir radyonun frekansı diğerini etkilemeyecek. Çünkü bütün radyoların yayın güç seviyesi eşit olacak” şeklinde konuştu.

RTÜK'E BAŞVURDUK

"93.1 üzerinden yapılan TGRT FM'in İzmit, Adapazarı ve Bursa yayınlarının da 93.2 üzerinden yapabilmesi için frekans düzenlemesi talebimizi RTÜK' e ilettik" diyen Sait Eken, "Hedefimiz İstanbul ile bütünlük sağlamak" ifadelerini kullandı.