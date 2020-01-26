TGRT ve İHA'dan aralıksız yayın

Muhabirlerimiz, Elazığ ve Malatya'da hasar gören binaların konumlarını ekiplere iletip kurtarma çalışmalarının vakit kaybetmeden başlamasına imkân sağladı. İHA, drone ile havadan çekim yaparak felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. TGRT HABER TV, canlı yayınlarla deprem uzmanlarının görüşlerini aldı. Sosyal medyanın yol açtığı bilgi kirliliği ve panik havası İhlas Medya'nın anlık doğru haberleri ile en az seviyeye çekildi. TGRT HABER TV, sekiz vatandaşımızın kurtarılmasını sağlayan UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin, enkaz altındaki Azize Çelik ile yaptığı, Türkiye'yi ağlatan konuşmayı canlı olarak ekranlara taşıdı. Kurtarma çalışmaları bitince, Türkiye'nin gönlünü kazanan Emine Kuştepe ile gerçekleştirilen röportaj, ekiplerin olağanüstü çabalarını gözler önüne serdi. İHA, enkaz altında yardım bekleyen depremzedelerin 112 Acil Yardım hattı ile görüşmelerini yayınlayıp vatandaşların acısını Türkiye ile paylaştı.