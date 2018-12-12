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Theresa May'in liderliği sorgulanıyor

Theresa May'in liderliği sorgulanıyor
Theresa May'in liderliği sorgulanıyor

İngiltere’de Muhafazakar Parti, Başbakan Theresa May için güven oylamasına gitme karar aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu kez de güven oylaması ile karşı karşıya. Muhafazakar Parti, May'in liderliği için güven oylamasına gitme kararı aldı. 

Muhafazakar Partili Owen Paterson, 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady'e Theresa May'in liderliği için güven oylaması çağrısı yapılan bir mektup gönderdi. 

Mektupta, “Artık başbakana güvenmediğimi bildirmek istiyorum” ifadelerine yer veren Paterson, hükümetin 2016 yılından bu yana verdiği sözleri yerine getiremediğini belirtti. 

Oylama TSİ 21.00-23.00 arasında yapılacak.  

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