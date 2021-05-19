Thodex'in finans sorumlusu: 'Düğün birikimimizi yatırmıştık, ben de mağdurum'

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap'ın (27) savcılık ve emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

“Kripto para ile ilgili teknik bilgim yoktur”

Şüpheli Rana Azap savcılık ifadesinde, “2016 yılında Faruk Fatih Özer'e ait olan bir yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladım. O dönem Serap Özer ve Faruk Fatih Özer beni burada işe almışlardı. Serap Özer ile benim satış danışmanı olarak çalıştığım kursta tanışmıştım. Yaklaşık 1 sene sonra ulaşım sıkıntısı çekmem nedeniyle firmadan ayrıldım. Yaklaşık 1 buçuk yıl işsiz kaldım. Tekrardan Serap Özer'e iş aradığımı belirttim. O da, Koineks isimli firma kurduklarını ve beni buraya muhasebeci olarak alabileceklerini söyledi. 2017- 2018 yıllarında Serap Özer vasıtasıyla işe girdim. Koineks isimli şirkette bu şekilde işe başladım. Serap Özer ile birlikte faturaları toparlayıp ay sonunda müşavire verirdik. Genel olarak kripto para ile ilgili olarak teknik bilgim yoktur” dedi.

“Düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık”

Dogecoin isimli coin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu belirten Azap, “Hatta nişanlım da, ‘sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor' demişti. Birlikte düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık. Thodex kapanınca biz de paramızı alamadık. Böyle bir şey olabileceğini daha önceden hiç sezmedim. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçacağını bilmiyordum. Birçok kişi mağdur olmuştur, ben de mağdurum. Burada aylık maaş ile çalışıyordum. Uhdeme hiç para geçirmedim, menfaat sağlamadım. Hesap hareketlerim incelenebilir. Muhasebeci olmama rağmen şirket yetkilileri bana banka erişim yetkisi vermedi. Bu nedenle hesapların kontrolü bende değildir. Genellikle Güven Özer, Serap Özer, Faruk Fatih Özer'in odasına kapanarak toplantı yaparlardı. Biz duymazdık, bilmezdik” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

“Faruk Fatih Özer ‘her şey düzelecek' dedi”

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda ise, “Ben karantinadaydım. Karantina sürecim bittikten sonra hakkımda çıkan haberlerden dolayı savcılığa geldim. Tarafıma yüklenen suçlarla alakam yoktur. Zaten bu sistemden ben de 50 bin liramı çekemedim. Bunu şirkete ilettim. Bana, ‘sistemde sıkıntı var, düzelecek' dediler. Serap hanıma yazdım. Faruk bey bana ortak gruptan ‘her şey düzelecek' dedi. Şirketin kullandığı yazışma platformu üzerinden haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptakilerle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonucunda web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı. Daha sonra da haber alamadık” diye konuştu.

Gamze Erdemir

