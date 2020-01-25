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THY, Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştirecek

THY, Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştirecek
THY, Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları, Elazığ’da yaşanan depremin ardından seyahat edemeyen Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştireceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenlemeye gitti. THY, deprem nedeniyle seyahat edemeyen yolcuların biletlerinin ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.

Yolculara ücretsiz değişik hakkı
Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya seferlerinde bileti olan yolcularımız için bazı düzenlemeler yapılmıştır. 24 Ocak 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 24 Ocak 2020-02 Şubat 2020 tarihleri arasında Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları ya da AnadoluJet iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır” denildi.

İade taleplerine ilişkin bilginin de paylaşıldığı duyuruda “Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ferhat Yasak

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