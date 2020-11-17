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THY Euroleague: Anadolu Efes: 71 - Bayern Münih: 74

THY Euroleague: Anadolu Efes: 71 - Bayern Münih: 74
THY Euroleague: Anadolu Efes: 71 - Bayern Münih: 74

THY Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Bayern Münih’e 74-71'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 4 dakikayı Pleiss'ın pota altından, Micic ve Larkin'in de dış atışlardan bulduğu sayılarla 12-6 önde geçti. Daha sonra Baldwin, Radosevic ve Dedovic ile 8-0'lık seri yakalayan Bayern Münih üstünlüğü ele geçirdi (12-14). Son bölümü karşılıklı sayılarla geçilen periyodu Larkin'in son saniyelerde serbest atıştan bulduğu basketlerle lacivert-beyazlılar 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda hem hücumda hem de savunmada kötü başlayan Efes, Zipser, Dedovic ve Reynolds basketlerine engel olmayınca 29-23 geri düştü. Lacivert-beyazlılar, Pleiss, Micic ve Larkin ile farkı kapatmaya çalışsa da savunmada Baldwin'i durduramayınca devreye Münih skorla 42-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Micic, Anderson'un üçlükleri, Pleiss ve Larkin'in de içeriden bulduğu basketlerle Anadolu Efes 10-0'lık seri yapıp öne geçti (47-44). Son bölüm Pleiss, Moerman ile pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar periyodu 57-50 önde bitirdi.

Son periyoda Moerman'ın üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, farkı 8'e çıkardı (60-52). Periyodun son anlarında Reynolds ile pota altından etkili olan Münih 1 dakika kala 72-70 öne geçti. Son 17 saniye kala Larkin ile 2 serbest atışından birinden yararlanamayan Efes parkeden 74-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Efes'te 19 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Münih'te ise Wade Baldwin 15 sayı ile takımına katkı verdi. Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar 4. yenilgisini alırken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Artem Lavrukhin

Anadolu Efes: Shane Larkin 13, Chris Singleton 2, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 2, Adrien Moerman 9, Tibor Pleiss 19, Vasilije Micic 12, James Anderson 7, Krunoslav Simon 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Bayern Münih: Nick Weiler-Babb 8, Wade Baldwin 15, Tj Bray, Jalen Reynolds 14, Malcom Thomas, Vladimir Lucic 7, Diego Flaccadori, Nihad Dedovic 10, Paul Zipser 12, Jajuan Johnson, Zan Sisko 4, Leon Radosevic 4

Başantrenör: Andrea Trinchieri

1. periyot: 23-22 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 37-42 (Bayern Münih lehine)

3. periyot: 57-50 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Nick Weiler-Babb (Bayern Münih)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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