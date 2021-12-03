THY Euroleague: Anadolu Efes: 93 - Barcelona: 95

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden mücadeleden 95-93'lük skorla mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar ligdeki 7. yenilgisini aldı. Üst üste 5. galibiyetini elde eden Barça ise 11. galibiyetini elde etti. Efes Euroleague'in 14. haftasında Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın en skoreri 26 sayı ile oynayan Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic oldu. Barcelona'da ise Sertaç Şanlı 24 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uzatma bölümünde Barcelona'ya verilen faul sonrası kararlara itiraz etti. Hakemlerden iki teknik faul alan Ataman 2 dakika 45 saniye kala oyundan ihraç edildi.

Öte yandan Barcelona maçına yoğun ilgi gösteren lacivert-beyazlı taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 16 bin taraftar salondan izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah

Anadolu Efes: Shane Larkin 14, Rodrigue Beaubois 6, Elijah Bryant 2, Adrien Moerman 16, Tibor Pleiss 13, Vasilije Micic 26, James Anderson, Filip Petrusev 4, Bryant Dunston 2, Krunoslav Simon 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Brandon Davis 3, Sertaç Şanlı 24, Sergi Martinez 5, Rolands Smits 2, Nigel Hayes, Pierre Oriola 2, Nicolas Laprovittola 14, Kyle Kuric 16, Rokas Jokubaitis 9, Nikola Mirotic 18, Michael Caicedo

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-37 (Anadolu Efes lehine)

3.Periyot: 68-62 (Anadolu Efes lehine)

Normal süre: 80-80

5 faulle çıkan oyuncular: Shane Larkin (41.16) (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (41.01) (Barcelona)

Oğuzhan Ort - Gökhan Kılınçer

