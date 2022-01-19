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THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 22. haftanın açılış maçında UNICS Kazan ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 21 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde UNICS Kazan, Barcelona'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Euroleague'de 22. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.00 UNICS Kazan - Barcelona
20.00 Zenit Saint Petersburg - Monaco
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
22.00 ALBA Berlin - Real Madrid
22.05 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos

21 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
22.30 Baskonia - Bayern Münih
23.00 Asvel - Kızılyıldız

Oğuzhan Ort

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