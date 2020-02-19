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THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 25. haftasında lider Anadolu Efes Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, sahasında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - ALBA Berlin
20.15 Olympiakos - Asvel Lyon-Villeurbanne
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
22.45 AX Armani Exchange Milano - Khimki Moskova
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas

21 Şubat Cuma

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - FC Barcelona
23.00 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv

Oğuzhan Ort

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