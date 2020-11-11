THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında CSKA Moskova, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Yunanistan'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 8. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Baskonia

22.00 Olympiakos - ALBA Berlin

22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko

13 Kasım Cuma

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih - Valencia Basket

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg

Oğuzhan Ort