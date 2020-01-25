THY'den deprem sonrası Elazığ'a ek seferler

Bu akşam saatlerinde Elazığ'da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları, Elazığ için ek seferler düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda bölge halkının ihtiyaçlarının hızlı ve kapsamlı şekilde karşılanması amacıyla Elazığ'a 300 kişilik bir uçakla yardım ulaştırılacak.

300 kişilik THY uçağı bölgeye yardım ulaştıracak

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz. Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02.00'de Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Ferhat Yasak