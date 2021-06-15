Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye, AB ile ortaklık ilişkisini geliştirmek istiyor'

Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Temaslarının ardından bugün basın toplantısı düzenleyen Bakan Muş, “Bildiğiniz üzere dün, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'e geldik. AB'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu en önemli iki ismi ile Türkiye ve AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerini, Türkiye-AB pozitif gündemini ele aldığımız oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde ülkemiz ile ekonomik ilişkilerin geleceğinin masaya yatırılacağını ifade eden Muş, “Bu vesileyle, zirve öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu temaslarda, AB ile ülkemizin stratejik işbirliğinin önemi ve Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasının hem Türkiye, hem de AB'nin çıkarına olduğu hususunda bir mutabakat olduğunu müşahede ettik. Görüşmelerimizde AB tarafında ülkemiz ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda güçlü bir kararlılık olduğunu gördük” diye konuştu.

“Türkiye AB için en önemli ortaktır”

Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündemin önemli unsurlarından birisinin Gümrük Birliği'nin 21. yüzyılın ticari ve ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi ve güncellenmesi olduğunu kaydeden Bakan Muş, “Gümrük birliğinin güncellenmesine dönük süreç, Türkiye ile AB'nin ticari ve ekonomik alandaki ilişkilerini daha da ileriye taşıyarak, iki taraf için de ekonomik yararlar sunacaktır. Pandemi döneminde, özellikle dünya ekonomisinde ve ticaretinde üretimde bazı coğrafyalara aşırı bağımlılığın sakıncaları çok açık bir şekilde görülmüştür. Bu doğrultuda, AB için de temel hedeflerden biri arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve özellikle bazı kritik ürünlerde stratejik otonominin geliştirilmesi haline gelmiştir. Küresel tedarik ve değer zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından Türkiye, üretim ve ihracat kapasitesi, dinamik ekonomisi ve stratejik konumu ile AB için en önemli ortaktır. Daha güçlü bir Türkiye-AB bütünleşmesi bölgemizdeki tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, rekabetçiliklerinin daha da artırılması için önemli fırsatlar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

AB ile yeni dönem ilişkilerinde çevre konusunun önemine dikkat çeken Muş, “Bildiğiniz gibi, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin izleyeceği politikaların merkezinde yeşil dönüşüm yer alacaktır. Ticaretinin tarihsel olarak yarısına yakınını AB ile gerçekleştiren ülkemiz, AB'nin Yeşil Mutabakatına dönük politikalarına sanayisini entegre etmek üzere çalışmaktadır. Bununla birlikte, görüşmemizde, bu süreçte, Türkiye ve AB'nin yakın bir işbirliği geliştirilmesinin önemini vurguladık. Bununla birlikte, Komisyon tarafından yakında açıklanması beklenen sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türkiye-AB ticaretine zarar vermemesi için yakın bir şekilde çalışmamız gerektiğini hatırlattık” dedi.

“Türkiye, AB ile ortaklık ilişkisini geliştirmek istiyor”

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapan Bakan Muş, “Dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik ve ticari güçlükler karşısında, Türkiye ile AB arasında daha yakın bir bütünleşme ve işbirliği, her iki tarafın ekonomisine, bölgemizdeki değer zincirlerine, sanayimize ve vatandaşlarımıza önemli faydalar sağlayacaktır. Ekonomik olarak güçlü bir Türkiye'nin, nasıl ki AB'nin çıkarına olacağı aşikar ise; güçlü bir AB'nin varlığının da Türkiye'nin çıkarına olacağı açıktır. Bu perspektifle, Türkiye, AB ile ortaklık ilişkisini geliştirmek istemektedir ve bu kapsamda AB'nin de Türkiye-AB pozitif gündemini hayata geçirmek için kararlı adımlar atmasını beklemektedir. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesi vesilesiyle yaptığı ziyarete eşanlı olarak gerçekleştirdiğim temaslar, ülkemizin bu kararlılığın bir göstergesidir. Bu görüşmelerin sonuçlarının takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Mustafa Ulusoy

