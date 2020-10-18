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Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi Azerbaycan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü nedeni ile Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Tıkla İzle

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Tiflis Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü nedeni ile Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın bağımsızlığını 29. yılı kutlanarak, “Tiflis kulesi, geleneksel olarak bağımsızlık veya diğer önemli günler vesilesiyle dost ve ortak ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatılıyor" denildi.

Tiflis kulesinin Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması, başkent sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

İlkin Hüseynov
 

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