Tıp öğrencileri köylülere merhem oldu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Öğrencileri Birliği ile Türkiye'nin önde gelen fındık ihracat şirketlerinden Olam Progıda işbirliği ile, Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı, Akpınar, Şerbetpınarı ve Kestanepınarı köylerinde “Sağlık Turnesi” düzenlendi. ‘Nerede hayat, orada hekim' sloganıyla gerçekleşen projede kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü ve göz sağlığı taramaları yapıldı; çocuklar için hijyen eğitimi, ebeveynleri için de gıda güvenliği, meme muayenesi ve aşı yaptırılmasının önemine değinilerek eğitimler verildi. Proje kapsamında sağlık taramaları ve eğitimlere ek olarak köy çocuklarının kültürel gelişimine katkı sağlamak için Berko Çocuk Tiyatrosu tarafından tiyatro oyunu da sergilendi.



Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Emine Özçınar ve 18 gönüllü BAU Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından gerçekleştirilen projede, halk düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilirken; çocukların da doktor korkusunu yenmek için doktor abla ve ağabeyleri olarak gördükleri tıp öğrencileriyle kaynaşmaları sağlandı. Hem sosyal hem de mesleki olarak tecrübe kazanan tıp fakültesi öğrencileri, böylesine verimli bir proje gerçekleştirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.