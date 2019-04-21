Tır devrildi tonlarca zeytinyağı yola saçıldı

Yaklaşık 150 metre sürüklenen tırın kasasında bulunan ve 5'er kiloluk tenekelerdeki zeytinyağı etrafa saçıldı. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Bursa istikameti yağlar ve tır sebebiyle 2.5 saat trafiğe kapatıldı.

Kaza sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Orhangazi'de Yeniköy yolu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 ton zeytinyağı yüklü Serkan Bozkurt (46) idaresindeki 34 HF 2605 plakalı tır, Yalova'dan Bursa istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi girişinde bulunan Yeniköy ışıklı kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Trafik lambalarına ve orta refüje çarpan tır devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen tır ilçe girişindeki köprü girişinde durdu.

Zeytinyağları yola saçıldı

Kaza sonrasında tırın dorsesinde yüklü bulunan yaklaşık 20 ton zeytinyağı yola saçıldı. Yağlar refüj ve yol ortasında yaklaşık 100 metrekare alana saçıldı. Kaza yapan tırın sürücüsü Serkan Bozkurt hurdaya dönen tırdan çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Yol 2,5 saat kapalı kaldı

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunun Bursa istikameti yola saçılan yağlar ve tır nedeniyle kapandı. Trafik ekipleri Yeniköy ışıklarından Bursa istikametine trafik akışını ilçe şehir merkezine yönlendirdi. Polis ekipleri kaza nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. 2,5 saat kapalı kalan yol vinç yardımı ile tırın olay yerinden kaldırılması, kepçe ve grayder yardımı ile de yola saçılan yağların kaldırılmasından sonra açıldı. Karayolları ekipleri patlayan zeytinyağı tenekelerinden sızan yağlar nedeniyle yola kum yaydı. Bu bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı.,

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Musa Öztürk

