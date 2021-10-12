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Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi

Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi
Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi

Pınarhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü sıkışarak can verdi.

Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Manastır Deresi mevki'inde 20 AAU 996 plakalı Uğur Demirhan idaresindeki otomobil, 39 DY 224 plakalı M.D. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Demirhan, otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü Demirhan'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü Demirhan'ın cenazesi Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hüseyin Çanlı
 

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