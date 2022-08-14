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Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu
Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Elazığ’da bir tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PU 329 plakalı tırın, kapısı açık şekilde saatlerce OSB girişinde durduğunu fark eden vatandaşlar, içerisini kontrol ettiğinde şoför Özcan Ünsal'ın (45) başını direksiyona koymuş şekilde durduğunu gördü. Seslenmelere rağmen Ünsal'ın kalkmaması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında tır şoförünün cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Kamil Can Kılıç

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