Tırda 116 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir aracın göçmen kaçakçılığı olayında öncü olarak kullanıldığı, ayrıca göçmenlerin arasında terör örgütü mensubu şahısların da bulunabileceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İpsala polis ekipleri tarafından takibe alınan söz konusu aracın Keşan dört yol üzerinden İpsala istikametine geldiği görüldü.

Tırda 116 kaçak göçmen çıktı

Bir müddet sonra 34 CJC plakalı bir tırın geldiği gözlemlendi. Polisleri gören tır sürücüsü yönünü değiştirerek Beğendik sapağına saptı. Burada çok fazla ilerleyemeyen sürücü yol takibi yapan Keşan jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İçerisinde yapılan aramalar sonrasında 116 düzensiz göçmen çıktı.

Göçmenler jandarma ekiplerine teslim edilirken, tır sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emre Akarca

