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Tırın alev aldığı Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Tırın alev aldığı Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Tırın alev aldığı Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı TEM Otoyolu tünellerinde bir tırın alev alarak yanması nedeniyle tünellerin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelleri İstanbul istikametinde lojistik firmasına ait bir tır alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören tır sürücüsü, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmından alevler yükselmeye başlayan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle Bolu Dağı tünelleri İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, sürücüler Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Faruk Çidem
 

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