Tırın kupası alev alev yandı, vatandaşlar patlamasından korktu

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Y.'ye ait 41 EE047 plakalı tırın kupasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, Yücel K.'ya ait 41 H 4196 plakalı bir başka tırın brandasına sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi, tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alevleri görüp dışarıya çıkan vatandaşlar da büyük korku yaşayarak, o anları cep telefon kameralarıyla kaydetti. Panik olan vatandaşların görüntülerde, "Tırın altından, üstünden kıvılcımlar gördüm. Hepsi bir anda, 2 dakikada oldu. Bu patlayacak" "Eyvah eyvah" dedikleri duyuldu.

Olay anını anlatan Şükrü Sonel, "Tır parkından geçerken tırın altında ve üstünde ufak kıvılcımlar gördüm. Hiç beklemeden 110'u aradım ve içerideki güvenliğe durumu bildirdim. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti tabi ama ön taraf baya yanmış, kısa sürede büyüdü, hemen tutuştu" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak

