Tırnakçı kadınlar baltayı taşa vurdu

Olay, Beykoz Paşabahçe Mahallesi Köyönü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren tırnakçı kadınlar önce reyonlarda gezerek bebek bezlerinin olduğu raflara geldi. Burada birçok bebek bezini ellerine alıp bakan kadınlar şüpheli hareketlerde bulundu. Marketin yazıhanesinde bulunan market çalışanı Büşra Aydın, kadınları güvenlik kamerasından izlemeye başladı. O sırada kadınlardan biri kasaya giderek bir paket sigara aldı ve kasiyeri oyalamaya çalıştı. Daha sonra kadınlardan biri daha kasaya geldi ve ikisi birden kasiyerle konuşmaya başladı. Market çalışanı Aydın da duruma müdahale etmek üzere kasaya geldi. İki kadın aldıkları çikolata ile bir paket sigaranın parasını kasiyere uzatıp sürekli kasiyere sorular sordular. Kasiyerin aklının karışmasını fırsat bilen tırnakçı kadın bir miktar parayı vermeyerek kasiyeri dolandırdı. Durumu fark eden market çalışanı, kasiyere elindeki paraları saymasını söyledi. Paraları sayan kasiyer 100 lira eksik olduğunu anlayınca parayı geri aldı. Ardından tırnakçı kadınlardan birinin parasını ödemediği bezlerle dışarı çıktığını gören market çalışanı kadını içeri çağırdı. Bebek bezlerini de markete bırakan kadınlar başarısız dolandırıcılık girişimlerinin ardından marketi terk etti. Kadınlar marketten çıktıklarında da hırsızlığa devam ederek rafta bulunan meyvelerden birkaç tane alarak uzaklaştı.

Tırnakçı kadınları engelleyen market çalışanı Büşra Aydın, “İlk önce girdiler 3'ü birden. Ben yazıhanedeydim kameradan fark ettim. Direkt bezlere yöneldiler baktım sürekli farklı yerlerden bez alıyor. Dikkatimi çekti, dedim bu işte bir problem var. Kasadaki arkadaşa sürekli parayı uzatıyordu bağıra çağıra, içeriden sesini de duyuyordum. Direkt çıkma ihtiyacı hissettim çıktım ve yanına geldim. Biri beni oyalamaya çalıştı ona hiç bakmadım, fark ettim çünkü. Geldim kasadaki arkadaşa kasadan kaç para çıkarttıysa onu geri almasını söyledim. O da elindeki paralara bakınca 100 lira eksik olduğunu söyledi. Diğer bayan aldığı için hemen elindeki 50'likleri fark etti ve geri çekti. Öyle yapmasaydı sadece 100 lirayı alıp gitmiş olacaklardı. Bezi de alıp gitmeye çalıştı onu da fark ettim. Bezin parasını ödedi mi dedim ödemedi dedi arkadaş. Hemen geri çağırdık kadını artık bir şey alamayacaklarını fark edip çıkıp gittiler” dedi.

Öte yandan; tırnakçı kadınların başarısız hırsızlık girişimi marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Halit Arslan