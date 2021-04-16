Tivibu'dan sporseverlere yeni Spor Paketi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Aile, Sinema ve Süper paketlere ek olarak izleyicilere sunduğu yeni Spor Paketi ile sporseverleri sevindirecek. Futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin spor içerikleriyle tüm sporseverlere hitap eden Spor Paketi'nde ulusal kanallar, çocuk ve belgesel kanalları da aynı pakette izleyicilere sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, dijital televizyon platformunun spor kanallarında ING Basketbol Süper Ligi, EuroCup, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, Belçika, İskoçya, Hollanda futbol ligleri yayınlanıyor. Tivibu'lu sporseverler yeni pakette S Sport ve EuroSport kanalları üzerinden İngiltere Premier Lig, Bundesliga, NBA, Formula1, Portekiz Ligi, NFL, MotoGP, Wimbledon, Roland Garros, US Open ve Avustralya Open Grand Slam Turnuvalarını da takip edebilecek. Dijital televizyon platformunun sporseverler için sunduğu yeni Spor Paketi, hem Tivibu Ev hem Tivibu Go'da yer alıyor. Bu sayede spor tutkunları diledikleri zaman akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan veya smart TV'lerden karşılaşmaları takip edebiliyor.