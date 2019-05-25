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TİVİBU'dan yaza merhaba

TİVİBU'dan yaza merhaba
TİVİBU'dan yaza merhaba

Türk Telekom’un ödemeli TV platformu TİVİBU'nun kullanıcıları, paketlerindeki kanallarda yer alan tüm programları kaydetmeye gerek olmadan izleyebildikleri duyuruldu. Programın yayınlanmasını takip eden yedi gün içinde diledikleri zaman izlemek istedikleri programa Rehber üzerinden kolayca ulaşabiliyorlar.

Türk Telekom'un ödemeli TV platformu TİVİBU, kullanıcılarına sunduğu özellikler sayesinde, televizyon izleme deneyiminde kullanıcıya kontrolü sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar; yalnızca Tivibu'da bulunduğu belirtilen yedi gün geriye gidebilme özelliği ile sevdikleri programları kaçırmadan diledikleri zaman izleyebiliyorlar.

Aboneler IPTV altyapısındaki TİVİBU Ev'de direkt kullanabildikleri bu özellikten, TİVİBU Uydu kutusunu internete bağlayarak da yararlanabiliyorlar. Böylece uydu da dahil olmak üzere tüm TİVİBU kullanıcıları kendilerini program yayın saatlerine göre ayarlamak zorunda kalmadan, son yedi gün içinde yayınlanan programları Rehber uygulaması içinden seçerek diledikleri zaman izleyebiliyor.

TİVİBU kullanıcıları ayrıca, Seç İzle klasörüne eklenmiş binlerce içeriğe de hiçbir ek ücret ödemeden diledikleri zaman ulaşabiliyorlar.  

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