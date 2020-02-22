TOKİ Başkanı Bulut: “Elazığ'a 15 ile 20 bin arasında konut yapılacak”

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Elazığ'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kent genelinde birçok noktada yıkım çalışmaları sürerken depremde hasar gören noktalardan biri olan ve yıkım çalışmalarının tamamlandığı Sürsürü Mahallesi'nde yeniden yapılaşma için ilk adımlar atıldı. Burada bir yandan temel kazımına devam ederken diğer yandan da temel atma çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile diğer ilgililer çalışma yapılan sahada incelemelerde bulundu.

Depremin ilk anından beri sahada çalışmalarına başladıklarını dile getiren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Depremin yaşandığı gün, biz burada hemen tespitlerimizle birlikte deprem yaralarını sarmak için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Zaten elimizde TOKİ olarak toplam 400'e yakın konut vardı, depremzedelerimize bu konutları tahsis ettik. Depremzedelerimiz arasında kura çekerek de onları evlerine yerleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerle İller Bankası ve biz TOKİ olarak hemen saha çalışmalarına başladık. Tespitler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü hemen akabinde yıkımlara başladı. Bakanımız zaten sahadaydı ve sahada olması yapılacak işleri genel müdürlükler seviyesinde koordinasyonu sağlayarak süratle işlem yapmamızı da kolaylık sağladı" diye konuştu.

"Zemin durumunu çok dikkatli inceledik"

Sürsürü Mahallesi'nde projelerinin hazırladıklarını ve geçen hafta itibariyle de temel kazı çalışmalarına başladıklarını anımsatan Bulut, "Bugün de temel kazım çalışmalarımız da belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Temel kazı çalışmalarını yaparken buradaki zemin durumunu çok dikkatli bir şekilde inceledik, etütlerimizi aldık. Dört metre boyunca tamamen killi bir zemin. Killi olan zeminler, suyu gördükleri zaman özellik kaybederler ve zemin emniyetlemeleri düşer. Dolayısıyla biz de buna karşı önlem almak amacıyla zemin etütleri doğrultusunda öncelikle kazı çalışmalarımızı tamamlayıp temel koduna indikten sonra dipsimising dediğimiz çimento su karışımı zemin iyileştirmeye yarayan işleme başladık. Burada toplam 11 bin metre, ortalama 80 metre çapında ve 11 metre civarında boyu olan bu uygulamaya başladık. Uygulamamız bir taraftan devam ediyor, bir taraftan da tamamlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

"6-7 ay içinde buradaki binalarda oturulabilinir"

İnşasına başlanan binanın yapımı ve teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bulut, “Zamanında burada inşaatlar yapılırken büyük ihtimalle yeraltı su seviyesine dikkate alınarak 1,5-2 metrede temeller oturtulmuş. Biz de bugün aynı hatayı yapmayalım diye 4-4.5 metre derine inerek bu dipsimising dediğimiz uygulamanın üzerine zemin iyileştirme dediğimiz 80 santimetreye yakın stabilize bir malzeme ile zeminin lineerliğini sağladık. Bunun üzerine teknik olan ve gerekliği olan yalıtımı tamamladıktan sonra donatı çalışmalarına başladık. Burada şuanda temel atma olarak ilk belirlediğimiz bölümde sadece temelde 80 ton, o blokun tamamında 150 tona yakın donatı var. Önceki binalarda karşılaştırdığınızda en az 3-3.5 katı oranında burada bir donatı kullandık. Ayrıca temelde C30 dediğimiz yüksek mukavemetli, üst tarafta da C25 olan yüksek mukavemetli beton kullanıyoruz. Çok süratli başladık önümüzdeki 6-7 ay içerisinde burada binalar artık oturulabilir hale gelecek. Alanda 180 tane konut içeriyor. Bu 180 konutu bire bir otoparkını da karşılayabilecek şekilde imkan sağlıyoruz. Alanın tamamı yer altında otopark olacak şekilde dizayn edildi. İnşallah bu inşaatları süratle bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“15 bin ile 20 bin arasında konut yapılacak”

Elazığ genelinde yaklaşık 20 bin konutun yapılacağını ve ihtiyaç doğrultusunda bu rakamın değişebileceğini vurgulayan Bulut, “Bingöl ve Van depremini yaşadık, terörden etkilenen bölgelerde konutlar yaptık. Aslında Elazığ'da da bir farklılığımız var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili müdürlükler de burada olunca işleri süratle yaptık. Burada farklı bir uygulamaya da geçtik. Sadece afetzedeler için stok konut yada rezerv konut üreterek bir konut uygulamasına geçmedik. Burada depremle birlikte bir kentsel dönüşüm yaparak hem şehrin o dokusunu olumlu yönde etkilemek hem şehirde yeniden yapılanmayı şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılanmayı bir fırsata çevirdik. Çok değişik bölgelerde Rüstempaşa, Mustafapaşa, Yazıkonak Beldesi, Çatalçeşme, Abdullahpaşa Mahallelerinde toplam 15 bin ile 20 bin konut arasında konut yapılacak. Tabi bu ihtiyaca göre değişebilecek. Şuandaki planlamamız bu doğrultuda” diyerek sözlerini sürdürdü.

Mustafapaşa Mahallesi'nin projesi tamamlandıktan sonra temel atmaya başlayacaklarına da vurgu yapan Bulut, “Mustafapaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü biraz daha geniş. Orada iki bina depremde yıkılmıştı ama ağır hasarlı binalar vardı. Yine orada Bakanlık koordinesinde alanı biraz genişlettik. Orada, yaklaşık bin 600'e yakın bir konut söz konusu. Orada da önümüzdeki günlerde proje de netleşmiş olacak ve temel atacağız. Yarın zaten burada Sürsürü Mahallesi'nde kısmı bir temel atma töreni olacak ama önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın hem Malatya hem de Elazığ'ı kapsayan kapsamlı bir temel atma olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu-Rıdvan Yeşilırmak