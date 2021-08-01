Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 259'a yükseldi

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz hafta 23 Temmuz'da kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 18 kişinin daha korona virüse yakalandığı bildirildi.

Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto yaptığı açıklamada, organizatörlerin her gün yapılan 30 binden fazla testle pozitif vakaları tespit etme, sonrasında hızla izole etme ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek için uygun önlemleri almada başarılı olduğunu kaydetti.

Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana dev organizasyonla ilişkili açıklanan korona virüs vakalarının toplam sayısı 259'a ulaştı.

Son 24 saatte korona virüse yakalananlar arasında müsabakalara katılan sporculardan yer alan olmadı.

1 yıllık bekleyiş son buldu

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunları geçtiğimiz hafta cuma günü seyircisiz olarak gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açmıştı.

Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.

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